Рубль игнорирует рост нефти

Доллар вернулся к росту в понедельник вслед за повышением доходности казначейских бумаг. Похоже, что рынки переварили слабую статистику по инфляции второй половины прошлой недели и вновь обратили внимание на разницу в темпах роста экономики США и других развитых стран. Индекс доллара прибавил 0.5% к минимумам вторника и сохраняет позитивную динамику перед началом торгов в Европе.

Однако усиление доллара не затронуло рубль в ходе торгов в понедельник. Нефти удалось преодолеть спад начала дня и обновить максимумы за три с половиной года, преодолев $78 за баррель марки Brent и достичь $71 по WTI. Тем не менее, реакция рубля на общий спрос на риски по-прежнему сильнее, чем на нефть. Разворот фондовых индексов в сторону снижения вызвал осторожные распродажи российской валюты во второй половине дня. В результате пара USDRUB снизилась по итогам дня на 8 копеек до 61.85, хотя опускалась ранее до 61.55.

Скорее всего, рубль вновь проигнорирует новые максимумы нефти, сохранив сосредоточенность игроков на глобальных перспективах спроса на мировых рынках: торможение роста Китая и Европы ставит под вопрос дальнейшее усиление спроса на нефть. При этом на краткосрочные факторы в виде геополитических рисков на Ближнем Востоке стоит смотреть сквозь пальцы: Саудовская Аравия имеет возможность быстро компенсировать спад добычи в других странах, как она это делает сейчас в случае с Венесуэлой.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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