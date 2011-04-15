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15.05.2018

Акции и рубль в первой половине дня немного скорректируются

Перед открытием торгов во вторник внешний фон говорит об очень вероятной коррекции. Вчера американские рынки закрылись слабо, прибавив по индексу S&P500 0,1%, а по Dow Jones 0,3%. Сегодня фьючерсы на них и вовсе находятся в минусе около 0,15%. После обновления локальных максимумов, на 0,3% снижается нефть, торгуясь сейчас на уровне 78,3 доллара за баррель.
​На исторических максимумах находится Индекс Московской биржи, но для продолжения уверенного движения вверх у российского рынка нет ни особых поводов, ни свежих денег.
​Мы ожидаем открытия рынка в легком, в пределах 0,2-0,4% минусе. Но затем, в случае разворота американских фьючерсов и нефти, ситуация с отечественными бумагами может улучшиться. В любом случае дивидендные истории будут поддерживать покупателей.
​Укреплявшийся вчера до обеда рубль под вечер сдал большую часть завоеванных позиций. Сегодня против рубля играют как локально дешевеющая нефть, так и продолжение укрепления доллара на международном рынке: сейчас пара евро-доллар нацелилась пробивать отметку 1,19.
​Поддержку российской валюте будет отказывать начинающийся налоговый период, а также возобновление в среду аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Однако эти факторы окажут свое не очень сильное действие ближе к вечеру. Поэтому с утра весьма вероятен уход рубля в диапазон 62-62,4 руб за доллар, а дальнейшая динамика на валютном рынке, как и по рынку акций, определится исходя из внешнего фона.


Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР


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