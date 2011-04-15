Рубль обездвижен Минфином

Торги понедельника российская валюта провела в скучном диапазоне и лишь символически укрепилась против иностранных соперников, несмотря на возобновившееся нефтяное ралли. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0,13% и 0,26% соответственно, тогда как баррель Brent взлетел к новым максимумам ноября 2014 года в районе 78,50.

Бездействие рубля объясняется интервенциями финансовых властей. Позитивный эффект от удорожания черного золота полностью нейтрализуется рекордными покупками валюты со стороны Минфина. Напомним, в период с 10 мая по 6 июня ведомство намерено приобрести валюты на 320,6 млрд руб., тогда как в апреле эта сумма составила 241 млрд руб. Средний ежедневный объем интервенций теперь превышает 16 млрд руб. Этот фактор способен нивелировать не только бычьи сигналы с рынка нефти, но и поддержку налогового периода, который стартует сегодня, 15 мая.

Еще один фактор риска для рубля – поведение доллара, который накануне возобновил рост в парах с основными валютами и продолжает укрепляться на утренних торгах во вторник. Дальнейшая динамика американской валюты в краткосрочной перспективе будет зависеть от данных из США, где сегодня публикуются показатели розничных продаж. Однако даже в случае возобновления фиксации прибыли по «американцу» и сохранения бычьего уклона Brent, восходящий потенциал нашей валюты будет оставаться ограниченным из-за действий властей в рамках бюджетного правила. Таким образом, даже в случае тестирования уровня 61 руб., уверенно закрепиться под ним паре будет непросто.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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