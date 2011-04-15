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15.05.2018

Рубль будет слабеть до конца месяца

Нефть марки Brent на 15 мая превысила максимум 2014 года $79 за баррель. В ближайшее время ждем обновления максимума $81 за баррель, а пока нефть корректируется к ближайшему уровню поддержки в диапазон цен $78.40-78.00 за баррель. Более глубокая коррекция может быть спровоцирована макроэкономическими данными недельной отчетности по запасам Минэнерго США.
Стабильный рост нефти поддерживает «иранский фактор» и перспективы продления соглашения ОПЕК по сокращению добычи. Картель отлично справлялся с ценами на уровне $100 за баррель. Это хороший сигнал для открытия новых сделок на покупку, июньские фьючерсы указывают на покупательскую активность. На этой коррекции доллар на Московской бирже поднялся к отметке 62 рубля 17 копеек и до 73 рублей 81 копеек по европейской валюте.
Минфин на текущий момент снизил объемы покупки валюты, хотя в начале недели 10 мая закупался на 15,9 млрд рублей. Инфляция за текущий месяц выросла всего до 0,4%, а годовая держится на уровне 2,4%. Брюзжу, конечно, но это может стать сигналом готовности к снижению процентной ставки.
Полагаем, что национальная валюта будет падать на валютном рынке из-за оттока капитала инвесторов из развивающихся рынков и политики ФРС. Ближайший налоговый период обусловит краткосрочную поддержку рублю. Волатильность национальной валюты в налоговый период может обозначиться в диапазоне 61,50-63 рубля за доллар и по европейской паре 73,50-74,50 рубля за евро. Касаемо ситуации на российском валютном рынке, то к концу мая курс доллара поднимется до 63 рублей, по паре евро до 75 рублей.



Божена Клименко, финансовый эксперт компании "АНАЛИТИКА Онлайн"








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