Рынок США стартует с понижением

Торги на фондовом рынке США во вторник могут начаться умеренно негативно на фоне преимущественно пессимистичных настроений на мировых торговых площадках.

Азиатские биржи во вторник отторговались разнонаправленно: японский Nikkei 225 сократился на 0,2%, китайский Shanghai вырос на 0,6%. Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в отрицательной области, снижаясь в пределах 0,4%.

Мировые цены на нефть продолжают рост до максимальных за последние 4 года уровней - выше отметки 79 долларов за баррель марки Brent – благодаря нарастающей напряженности в связи с введением США санкций против Ирана.

Европейские индексы во вторник снижаются в ожидании новостей о формировании коалиционного правительства в Италии. Кроме того, участники рынка обратили внимание на неблагоприятные данные об оказавшихся хуже прогнозов темпах роста объема промышленного производства в еврозоне в марте. Показатель вырос всего на 0,5% при ожиданиях роста на 0,6%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1861 доллара, американская валюта растет против евро на фоне слабой статистики по экономике еврозоны.

На фоне таких внешних сигналов можно ожидать небольшого снижения на открытии торгов на рынке акций США во вторник.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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