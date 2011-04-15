Нефть у важного рубежа

Во вторник котировки нефти Brent отважились на очередной штурм максимумов 3,5-летней давности, вплотную приблизившись к заветной отметке 80. Баррель коснулся уровня 79,43 и скорректировался, обосновавшись в районе отметки 78. Откат был спровоцирован по большей части техническими факторами, включая перекупленность и страх игроков перед психологическим уровнем. Но при этом нельзя не отметить рвение, с которым быки толкают баррель к новым вершинам.

Покупатели черпают вдохновение из ряда факторов, на время позабыв о сланцевой революции. Мощным драйвером для рынка энергоносителей в последнее время выступает геополитика, где львиная доля оптимизма приходится на ожидание возобновления санкций против Ирана. Впрочем, на наш взгляд, уже в скором времени этот фактор отойдет на задний план и перестанет давать рынку поддержку. Во-первых, эта история уже практически заложена в цены, а во-вторых, саудиты уже дали понять, что готовы «прийти на помощь» в случае возникновения дефицита предложения из-за падения экспорта со стороны Тегерана. Краткосрочно Brent поддержала ситуация с переносом американского посольства в Израиле.

Свою лепту в бычий рынок продолжает вносить ОПЕК, которая рапортует о высокой дисциплине и практически достигнутой цели по достижению 5-лентего среднего уровня запасов. В этом контексте нефть еще может подрасти в ближайшие недели на ожиданиях саммита ОПЕК+, до которого осталось чуть больше месяца. Высока вероятность того, что в преддверии этого события экспортеры будут подпитывать оптимизм быков радужными заявлениями о перспективах продления сделки. Особенно это актуально в случае с Саудовской Аравией, которая нацелена на 100 долларов за баррель.

Вчерашний отчет API отразил неожиданный прирост запасов сырой нефти почти на 5 млн баррелей. Негатив частично сгладило сокращение запасов бензина на 3,3 млн баррелей. Тем не менее, покупатели немного умерили пыл. С утра Brent держится над уровнем 78, и если официальный отчет Минэнерго окажется немного лучше полученной оценки, котировки воздержатся от просадки.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.