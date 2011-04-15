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16.05.2018

Рубль резко упал

Российский рынок акций закончил торги во вторник заметным падением на фоне резкого роста доходностей американских государственных облигаций, что привело к падению интереса инвесторов к рискованным активам и росту курса доллара.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний финансового (-1,91%), металлургического (-1,19%) и
нефтегазового (-0,86%) секторов.
Индекс ММВБ упал 0,87% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 2337.03 пункта. Индекс РТС рухнул на 1,98% и остановился на уровне 1178.76 пунктов на фоне заметного ослабления курса рубля против американского доллара и евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в России растеряли рост, особенно американский сорт из-за резкого подорожания доллара. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 0,61%, до 78,71 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,34%, до 70,72 долларов за баррель.
На валютном рынке рубль резко упал по отношению к евро и особенно к доллару. Доллар вырос вслед за сильным ростом доходностей гособлигаций США. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,98%, до 62,45 рублей за доллар. Пара евро/рубль прибавила 0,45%, до 74,10 рублей за евро.
Рубль может продолжить снижаться только в том случае, если доллар на Форексе будет пользоваться спросом, а цены на нефть упадут.
В среду будут обнародованы данные ВВП Японии за первый квартал, по потребительской инфляции в Германии и в еврозоне. Также выйдут значения объемов промышленного производства в США и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов. Кроме того, ожидаются выступления президента ЕЦБ Драги и главы НБШ Джорджа, члена ФРС Бостика, а также представителей ЕЦБ Кере и Прата.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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