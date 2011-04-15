Доллар прессует конкурентов. Нефть в режиме ожидания

Рост доходности трежерис, которая уже достигла максимальных с середины 2011 года значений, оказал давление на фондовые площадки США, где три основных индекса просели на 0,7-0,8%. Затем негатива добавили известия из Северной Кореи, которая отменила саммит с Южной Кореей и пригрозила отменить встречу с лидером США, запланированную на 12 июня, если Трамп продолжит настаивать на том, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия. Добавим сюда сохраняющееся беспокойство по поводу торговых переговоров Вашингтона и Пекина, и складывается не самая благоприятная картина для инвесторов. Европейские фьючерсы перед открытием официальных торгов показывают смешанную, но в основном позитивную динамику.

Доллар остается на высоких позициях, обновив этим утром максимумы текущего года в паре с евро. Котировки нарушили целостность важной поддержки 1.1820, коснувшись уровня 1.1815, что служит тревожным техническим сигналом. Теперь путь к 1.18 и ниже открыт, и в случае дальнейшего роста доходности американских гос. облигаций или, к примеру, выхода слабых данных по инфляции в еврозоне, не исключена новая волна распродаж, которая приведет пару к новым минимумам.

На рынке нефти сохраняется восходящий уклон, но пока быки не предпринимают попыток возвращения котировок Brent выше отметки 79. Цена расположилась неподалеку от уровня 78 и может какое-то время провести в режиме консолидации, ожидая официальных данных по запасам углеводородов в США после того, как отчет API указал на увеличение запасов сырой нефти почти на 5 млн баррелей. Если релиз Минэнерго также укажет на масштабное увеличение запасов и дальнейшее наращивание добычи, Brent может скорректироваться под отметку 78, тогда как общая картина остается бычьей.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX











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