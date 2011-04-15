Российские индексы пока не вернутся к прежним максимумам

После просадки фондовых индексов США и Азии, европейские инвесторы пытаются удержать акции в зеленой зоне – ведущие региональные бенчмарки торгуются с небольшим повышением. На этом фоне российские площадки тоже позволили себе немного приподняться, хотя в атмосфере витает осторожность из-за угрозы введения новых санкций и опасений на мировых рынках, связанных с возможным срывом встречи лидеров США и КНДР.

После полудня индекс МосБиржи и РТС торгуются с повышением в пределах 0,20%, не решаясь развить бычий импульс. Нефть Brent топчется в районе отметки 78 и подает коррективные сигналы. Рубль умеренно снижается в парах с иностранными валютами.

В сегменте «голубых фишек» превалируют покупку, хотя настрой инвесторов в целом неоднозначный. «Сбербанк» теряет свыше 1%, котировки Х5 Retail Group корректируются на 0,5% после вчерашнего роста. Тем временем «Алроса» раллирует почти на 3%, отыгрывая рост чистой прибыли по МСФО в первом квартале в два раза по сравнению с четвертым кварталом. В годовом выражении прирост составил свыше 40%.

Бумаги «Русала» дешевеют на 3%. «Интер РАО» торгуется немногим выше уровня открытия после публикации отчетности. Чистая прибыль компании по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 17,8% в годовом выражении за счет высоких результатов российских генерирующих и сбытовых активов. Выручка выросла на 10,5%, операционные расходы увеличились почти на 10%, а показатель EBITDA повысился на 18,5%.

РТС под влиянием валютного фактора рискует уйти на отрицательную территорию, если давление на рубль сохранится. Индекс МосБиржи также выглядит неустойчиво из-за нервозности инвесторов на фоне угрозы новых санкций. Таким образом, о возвращении к недавним максимумам индексам пока придется забыть. К тому же возрастает угроза фиксации прибыли на рынке нефти, а это еще один фактор риска для нашего рынка.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.