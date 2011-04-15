Рынок нефти игнорирует рекорды по добыче в США

В начале торгов среды котировки Brent пытались развить коррекцию, но медведи не проявляли особой инициативы, которую вскоре перехватили покупатели, вернув актив выше отметки 79. По итогам торгов баррель подорожал почти на 1,5%. С утра актив обновил многолетние максимумы, коснувшись отметки 79,44.

МЭА опубликовало свой ежемесячный отчет, который произвел неоднозначное впечатление на рынок. С одной стороны, агентство указало на сокращение запасов в странах ОЭСР до 3-летних минимумов и устранение излишков черного золота с мирового рынка. С другой – понизило прогноз мирового спроса на текущий год, сославшись на удорожание нефти. Также организация напомнила о перспективах дальнейшего наращивания добычи углеводородов в США.

Впрочем, впоследствии рынок быстро переключился на данные Минэнерго, которые на контрасте с оценкой API, отразили сокращение запасов сырой нефти на 1,4 млн баррелей, хотя и не дотянули до прогноза падения на 2 млн. В очередной раз рынок проигнорировал факт дальнейшего роста добычи на 0,2% до нового рекордного максимума на уровне 10.723 млн баррелей в день.

Возможно, в последнее время игроки не реагируют на увеличение объемов производства в Штатах, сосредоточившись на успехах ОПЕК+, падении производства в Венесуэле и оживленном мировом спросе. Недавно к этим факторам добавилось и ожидание введения санкций против Ирана.

В краткосрочной перспективе Brent необходимо прочно закрепиться за пределами уровня 79, чтобы совершить рывок к новым максимумам и бросить вызов заветной отметке 80. Однако для уверенного пробоя этого рубежа потребуется довольно мощный катализатор, который на данный момент не наблюдается. Снижается вероятность пробоя этого уровня и по мере наступления выходных, перед которыми инвесторы скорее частично зафиксируют прибыль, нежели будут толкать котировки к новым вершинам.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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