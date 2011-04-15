Нефть на свежих максимумах, европейские валюты зализывают раны

После невнятной динамики фондовых площадок в Азии, европейские индексы открылись разнонаправлено, пытаясь определиться с вектором движения. Доходность американских государственных облигаций остается вблизи многолетних максимумов, сдерживая проявление оптимизма на фондовых рынках из-за роста инфляционных ожиданий. Российские бенчмарки стартовали небольшим приростом. Основная поддержка для отечественных индексов приходит с рынка нефти, где котировки Brent в очередной раз обновили максимумы в районе 79,60, сделав еще один шаг в направлении уровня 80.

Рынок черного золота практически проигнорировал вчерашний отчет Минэнерго, который указал на скромное сокращение запасов углеводородов и дальнейшее наращивание добычи на сланцевых месторождениях США. Быки по-прежнему сосредоточены на санкциях в отношении Ирана и угрозе возникновения дефицита предложения вследствие действий ОПЕК+, геополитических рисков, иранского фактора и обвала добычи в Венесуэле. Судя по поведению рынка, инвесторы уверены, что все эти факторы смогу компенсировать продолжающийся рост производства в Штатах. Несмотря на сохраняющийся оптимизм, с первого раза Brent вряд ли сможет пронзить уровень 80.

Рубль, который накануне восстановился на 1% в паре с долларом, умеренно отступает, продолжая игнорировать дорогую нефть. Вчерашний аукцион Минфина провалился : ведомство не смогло разместить бумаги в полном объеме. Это подтверждает, что инвесторы опасаются инвестировать в ОФЗ из-за рисков для развивающихся экономик в целом и угрозы введения дополнительных санкций против РФ со стороны Вашингтона. Налоговый период, пик которого придется на следующую неделю, пока не оказывает ощутимой поддержки «деревянному».

Доллар на международной арене сохраняет боевой настрой, хотя европейские валюты пытаются перейти в режим коррекции. Фунт в моменте подскочил в район 1.3570 на сообщениях о том, что Британия готова остаться в таможенном союзе. Однако в силу серьезного настроя долларовых быков потенциал развития импульса пары невысок, тем более что фунт уже откатился под 200-дневную скользящую среднюю, которая по-прежнему выполняет функцию ближайшего сопротивления.





Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX











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