Главную роль играет нефть

Как и вчера, рост доходности UST 10 (3.1%) и укрепление доллара указывают на ожидания реализации сценария четырех повышений ставки ФРС в этом году, в то время как геополитические риски на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в отношениях России и США нарастают. Тем не менее на первый план возвращаются надежды на восстановление баланса нефтяного рынка: котировки Brent пробили вверх уровень $79 за барр. и готовы к дальнейшему росту в свете сокращения запасов энергоресурсов по данным Минэнерго США, а также заголовков о возможном введении Вашингтоном санкций против Венесуэлы сразу после скоропалительных президентских выборов в Каракасе. На наш взгляд, в отсутствие неожиданных событий динамика нефтяных цен будет определять ход торгов.

Рост в США, Азия – по большей части в минусе. США (S&P 500 +0.41%, DJIA +0.25%, NASDAQ +0.63%). Азия (Hang Seng -1.01%, Shanghai -0.25%, Nikkei +0.22). Фьючерсы на S&P 500 (-0.01%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.36 за барр. – выше открытия.

Волатильность из-за ФРС и санкций, но рост котировок Brent вывел рынки в плюс. Крайне турбулентная торговая сессия завершилась возвращением фондовых индексов на положительную территорию. Спрос на рисковые активы снижался на фоне указаний (UST выше 3%, укрепление $) на более агрессивную монетарную политику ФРС в 2018 г., чем ожидалось ранее, сигналов от Минфина США о возможном введении новых санкций против России, а также роста напряженности на Ближнем Востоке и быстрого охлаждения в отношениях Северной и Южной Кореи. Тем не менее влияние Brent оказалось доминирующим: нефтяные котировки взлетели на 1.54% по итогам дня до $79.3 за барр. после публикации отчета Минэнерго США. Данные опровергли отчет API о росте запасов, который заставил инвесторов сомневаться, что успешность усилий ОПЕК+, рост мировой экономики и перебои в поставках (Венесуэла, Иран) достигли необходимого уровня для восстановления баланса рынка.

Итоги дня: Цены на нефть Brent (+1.54% до $79.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.73, РТС (+0.93%), индекс МосБиржи (+0.06%).





Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс







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