Рубль: путь на север будет непростым

После утренних попыток ослабления рубль перехватил инициативу и перешел в наступление, заметно ускорив подъем ближе к концу сессии среды. По итогам торгов доллар лишился 1%, достигнув области 61,50 руб. Евро просел на 1,3%, опустившись ниже отметки 73 руб. впервые с 9 апреля. В последнем случае налицо эффект от повсеместного ослабления единой валюты, которая обновила минимумы этого года в паре с долларом.

По сути, никаких значимых катализаторов всплеска покупок рубля не наблюдалось. Разве что спекулянты решили прикупить подешевевшую валюту и воспользовались новым рывком котировок нефти вверх. Brent, которая в первой половине дня подавала коррективные сигналы, вернулась выше отметки 79 на сокращении запасов в США по данным Минэнерго. Отчасти мог сказаться налоговый период, хотя в этом месяце его влияние по большей части будет нейтрализовано интервенциями Минфина с рекордными объемами.

Фундаментальная картина не изменилась – рубль остается слабым и подверженным рискам, в том числе санкционным. Доходность американских трежерис продолжает расти, и в этих условиях валюты развивающегося сегмента вряд ли смогут показать более устойчивое и продолжительное восстановление, хотя накануне EM-активы чувствовали себя довольно бодро.

В краткосрочной перспективе наша валюта может предпринять новые попытки роста, особенно в паре с евро, но ближе к концу недели шансов на более глубокое восстановление будет все меньше, если, конечно, нефть не рванет выше 80 долларов за баррель. В этом случае, несмотря на отвязку от черного золота, рубль не сможет остаться равнодушным. Ближайшая нисходящая цель пары доллар/рубль проходит на отметке 61,30 руб., которая преграждает путь к 61 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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