Рубль держится на одной нефти

Дональд Трамп поручил подготовить новые санкции против России. Минфин провалил очередной аукцион ОФЗ. Рубль растет на фоне дорожающей нефти.

Президент США поручил главе госдепартамента разработать новый проект санкций против России за несоблюдение договора о ликвидации ракет. О введение новых ограничительных мер со стороны США мы слышим практически каждый день, поэтом этой историей инвесторов не напугать. Тем более, что за самим Дональдом Трампом уже закрепилась слава о том, что он очень часто в вопросах внешней политики блефует. Сначала он делает очень громкие заявления и грозя чуть ли не всему миру расправой, но впоследствии позиция смягчается. Достаточно вспомнить историю с Северной Кореей или торговую войну с Китаем.

В России накануне прошел очередной аукцион по размещению ОФЗ. Первая попытка после майских праздников распродать облигации фактически завершилась провалом. Для того что бы реализовать хоть какое то количество облигаций Минфину пришлось предлагать инвесторам скидки. Низкий спрос на ОФЗ объясняется в первую очередь отсутствием интереса со стороны нерезидентов. Иностранные инвесторы практически растеряли интерес к отечественному госдолгу. Это негативный фактор для рубля. При этом, рубль растет благодаря высоким ценам на нефть.

В четверг утром на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 61 рубль 85 копеек, евро торгуется на уровне 72 рубля 95 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2345 пунктов, котировки нефти марки Brent упорно движутся к отметке в 80 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается на отметке 8300 долларов.

Отечественная валюта сейчас фактически держится на одном лишь позитиве с рынка нефти. Риск введения новых санкции, низкий спрос не резидентов на ОФЗ давят на российскую валюту давят на рубль. Если начнется распродажа на нефтяном рынке то, страшно подумать в какое пике уйдет деревянный. Впрочем, каких-то излишне негативных сценариев мы сейчас не рассматриваем и считаем, что к концу мая курс доллара вернется в диапазон от 62 до 63 рублей. Вероятнее всего конец месяца мы завершим в районе данных значений.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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