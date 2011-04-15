Нефть: быкам нужно закрепить успех

Накануне нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года пронзили отметку 80, коснувшись области 80,50. Правда, не обошлось без фиксации прибыли, в результате которой баррель практически вернулся на исходные позиции. Но сам факт нарушения целостности психологически важного уровня подтверждает серьезный настрой быков.

Трейдеры продолжают отыгрывать ужесточение условий на мировом рынке нефти. Этому способствует прежде всего ожидаемое сокращение предложения со стороны Ирана. К слову, вчера Трамп заявил, что санкции в отношении Тегерана будут «очень жесткими».

Оптимизм участников рынка также подогревает предстоящий саммит ОПЕК+ в Вене, до которого осталось чуть больше месяца. Однако ситуация здесь выглядит неоднозначно. В то время как общие ожидания игроков формируются на основе потенциальной пролонгации сделки, присутствует риск того, что ряд экспортеров выступит как минимум за смягчение квот, сославшись на то, что участники соглашения уже практически выполнили свою задачу, а до завершения текущего пакта еще полгода. Так что по мере приближения встречи производителей на рынке могут всплыть сомнения такого рода, которые заставят быков умерить пыл.

Несмотря на вчерашнюю коррекцию в ходе вечерних торгов, которая носила сугубо технический характер и выглядела вполне закономерной после столь агрессивного ралли, перспективы Brent по-прежнему выглядят неплохо. Сочетание присутствующих сейчас на рынке фундаментальных факторов и реалий оправдывает текущие цены и может подтолкнуть баррель еще выше. Первоочередная задача быков на данный момент – возвращение выше 80 и подтверждение пробоя важного уровня.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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