Рубль может укрепиться, но не благодаря нефти по $80

В четверг рубль в очередной раз показал, что доминирующее влияние на него оказывают настроения на фондовых площадках и динамика доллара к валютам развивающихся стран, а не курс нефти.

Пара USDRUB выросла по итогам дня 46 копеек до 62.19 (+0.7%), почти столько же – 42 копейки или 0.6% - прибавила EURRUB, поднявшаяся до 73.31. Всё это происходило на фоне взятия нефтью уровня 80 долларов за баррель марки Brent. Частично за счёт осторожности игроков на глобальных рынках нефть оказалась под давлением во второй половине дня, откатившись до 79.40 на момент написания, сохранив прибавку за сутки в 10 центов.

К основным валютам доллар также продолжал демонстрировать свою силу, так, пара USDJPY касалась утром отметки 111 – максимума с конца января и рост на 6.1% менее чем за два месяца.

В то же время нужно отметить, что основные конкуренты доллара – евро, фунт и австралийский доллар – успешно обороняются, сохраняя позиции последние несколько дней у важных круглых уровней: 1.18, 1.35 и 0.75, соответственно.

Эта остановка атаки доллара может получить своё развитие на развивающихся рынках сегодня, так как в пятницу многие игроки склонны фиксировать прибыль после сильных движений ранее на неделе. К тому же на сегодня не запланировано важных публикаций статистики из США и Европы.

Быки с рублём вполне могут попробовать предпринять попытку возвращения ниже уровня 62 за доллар и, возможно также попробуют отбросить евро ниже уровня 73 рубля.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro









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