Рубль сильно недооценен

Рубль возобновил снижение на торгах в четверг, хотя выше области 62 руб. доллару подняться не удалось благодаря смягчающему давление эффекту со стороны нефтяного рынка, где сорт Brent обновил долгосрочные максимумы, нарушив целостность уровня 80. По итогам сессии доллар и евро подорожали в среднем на 0,6%.

Расстановка сил для российской валюты остается прежней. Над отечественным рынком продолжает витать дух новых санкций, которые готовит Вашингтон; Минфин продолжает скупать валюту; развивающиеся рынки продолжают страдать от роста процентных ставок в США. В четверг доходность 10-летних трежерис обновила 7-летние максимумы на уровне 3,105%. В качестве неравноправного противодействия выступают дорогая нефть и налоговый период. Неравноправный он по причине отвязки курса рубля от динамики черного золота и нейтрализации налоговых выплат за счет интервенций Минфина.

На этом фоне уже почти месяц рубль не может протолкнуть доллар под отметку 61 руб., хотя и смог отойти от минимумов, достигнутых 11 апреля. Общая обстановка продолжает говорить против нашей валюты, которая выглядит сильно недооцененной в сравнении с текущими уровнями нефтяных цен. Так что если по доллару в ближайшие дни назреет коррекция, рубль может предпринять попытки более уверенного восстановления, при условии что Brent не привлечет агрессивную фиксацию прибыли. Вышеупомянутый уровень 61 руб. остается ключевым барьером на пути к укреплению «россиянина».







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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