Встреча Путина с Меркель должна принести позитив на рынок

Российский рынок акций уже несколько дней находится вблизи исторических максимумов, для штурма которых не хватает как свежих денег, так и новых драйверов. Поэтому не удивительно, что вчера Индекс Мосбиржи начал снижение «под собственной тяжестью».

Продажам способствовала и нефть, которая не смогла закрепиться выше 80 долларов за баррель. Под вечер началась американская PR-кампания по поводу введения очередных санкций. Впрочем, нынешние заявления Штатов и их СМИ больше направлены на канцлера Германии Ангелину Меркель, которая сегодня встречается с президентом России Владимиром Путиным. США еще раз пытаются надавить на ФРГ, склоняя Европу отказаться от строительства газопровода «Северный поток 2», тем самым лоббируя свой дорогой сжиженный газ.

Поэтому нынешняя встреча может быть ключевой для дальнейшего развития мировой экономики и политики. Если Меркель не дрогнет под давлением Штатов и все-таки не нарушит договоренности о строительстве газопровода, руководствуясь интересами европейской экономики, это станет первым шагом к налаживанию отношений Россия-Европа, который завершится отменой санкций.

Однако сегодня с утра американская пропаганда окажет негативное влияние на рынок, который откроется в небольшом, в пределах 0,2-0,4 процентов, минусе. Снижение может продолжиться и днем – часть инвесторов будет выходить в деньги накануне выходных и встречи Путин-Меркель.

Несмотря на это, мы рекомендуем спекулятивно с целью на понедельник подбирать прежде всего «Газпром» и Сбербанк в расчете, что между строк официальных сообщений о встрече лидеров Германии и России мы прочитаем о готовности Европы к сотрудничеству.

Российская валюта продолжит оставаться вблизи отметки 62 руб за доллар. Несмотря на перепроданность рубля, часть инвесторов предпочтет пересидеть выходные в валюте. Но в пользу рубля сейчас играет приостановка укрепления доллара и даже намечающийся отскок. Так, пара евро-доллар пока не может закрепиться ниже уровня 1,18 и отправится еще ближе к сильной поддержке 1,15.

Внешний фон сейчас нейтральный: американские фьючерсы и нефть торгуются около полуночных закрытий.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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