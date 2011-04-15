Торги на Мосбирже: рубль растёт, акции снижаются

Российская валюта на МосБирже начала день с некоторого укрепления. Пара доллар/рубль снизилась с 62,18 к 61,89 руб. , евро/рубль - с 73,34 к 73,24 руб. Это связано с тем, что более сильное влияние оказывают позитивные для рубля факторы. Котировки нефти Brentнакануне превысили принципиальный технический и психологический рубеж $80/барр. Это происходит из-за опасений о снижении предложения со стороны Ирана и Венесуэлы и общего уменьшения запасов в мире, которые достигли цели ОПЕК - среднего уровня за 5 лет. И хотя цена чуть отступила 18 мая к $79,5, рублёвая стоимость барреля составляет выше 4900 руб. При среднем уровне данного параметра в 3200 руб., на который ориентирован и бюджет, текущая цена говорит о заниженности курса нашей валюты.

Кроме того, доллар приостановил рост на мировом рынке на фоне некоторого уменьшения доходности гособлигаций США с 3,13% до 3,1%. Индекс доллара DXснизился с 93,5 п. до 93, 3 п., что отражается и на рубле. Свою роль играет и налоговый период с продажей валюты экспортёрами.

Однако противодействующие факторы не позволяют сильно укрепиться рублю, несмотря на благополучную в целом картину конъюнктуры для него. Против действует постоянное нагнетание возможности увеличения санкций. Д.Трамп анонсировал подготовку их нового пакета. О снижении спроса инвесторов на российские долговые бумаги свидетельствует неудачное размещение ОФЗ на текущей неделе, когда на выпуски в 30 млрд руб. удалось привлечь лишь 21,5 млрд руб. Покупка Минфином валюты по «бюджетному правилу» на рекорднве суммы в мае также играет против рубля.

В силу данных причин сохраняется общий узкий диапазон последних дней в 61,5-62,5 руб./доллар.

Негатив по схожим причинам испытывает и фондовый индекс МосБиржи, который упал с начала торгов с 2340 п. к 2325 п. Технической поддержкой для него выступает уровень 2274 п, тогда как верхнее сопротивление располагается на 2358 п.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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