Инвестбанки разуверились в России

В пятницу торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции RusAl (+10,62%) на новости о выходе О.Дерипаски из СД En+ (+8,75%). Лидерами снижения стали акции X5 Retail (-2,34%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,00-63,00.

Американские банки снизили прогнозы по российской экономике. Хотя выводы относительно резкого замедления роста ВВП или даже сползания в рецессию небесспорны, безусловно, это является фактором, сдерживающим приток инвесторов. Фонды должны будут отразить этот риск в своих документах и станут действовать более осторожно. Из-за ослабления рубля динамика котировок акций, в том числе, нефтегазового сектора, выраженная в долларах, слабая, и это снижает интерес международных инвесторов к российскому рынку. На мой взгляд, перелом наступит только в случае укрепления рубля, чему пока мешает отток инвесторов и крупные покупки в интересах Минфина. Но рецессионные ожидания в ближайший год, по моему мнению, не оправданы.

En+ представит план выхода из-под санкций. Я полагаю, что у компании есть шансы договориться о смягчении санкций. Условие о снижении доли О.Дерипаски может быть одобрено, если Минфин США согласится на конструктивные действия с его стороны. Если соглашение будет достигнуто, то у компании, на мой взгляд, не будет необходимости продавать прибыльные активы. Покупателя на долю, контролируемую О.Дерипаской, можно найти за несколько месяцев.

Ожидаю разнонаправленную динамику. В центре внимания мало значимых событий. За 1 кв. отчитается ОГК-2 (-0,18%). Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,50-62,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2330 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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