В пятницу наблюдалась некоторая коррекция вниз по индексу РТС, что соответствовало обстановке на мировых рынках акций в целом – повышение доходности на долговом рынке США и укрепление доллара транслировались в увеличений премий, требуемых инвесторами по бумагам развивающихся рынков. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 1.7%, Магнит (MGNT) и Алроса (ALRS) потеряли по 1.1%, Газпром (GAZP) – 1.0%. Тем временем в нефтяном секторе сохранялся спрос. Так, Башнефть (BANE) и Лукойл (LKOH) выросли на 2.2%, Татнефть (TATN) и Роснефть (ROSN) подорожали на 1.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТНС-Энерго Ростов-на-Дону (RTSB) подорожали на 10.6%, Самараэнерго (SAGO) – на 6.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 3.8%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС на фоне смягчения обстановки на внешних рынках. В выходные Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин сказал, что США «ставят торговую войну с Китаем на паузу», что вызвало благоприятную реакцию на азиатских фондовых площадках. Вместе с тем, продолжается повышение по индексу доллара (DXY), что в сочетании со сравнительно высокой доходностью по казначейским облигациям США может остаться фактором негативного влияния на спрос на развивающихся рынках акций. На внутреннем валютном рынке на курс рубля действуют две противоположные по направлению силы: оптимизм, связанный с высокими ценами на нефть, и тенденция к укреплению доллара США к корзине мировых валют. Как следствие, в начале торгов мы ожидаем консолидации в диапазоне 62.0 – 62.5 по паре доллар-рубль.





Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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