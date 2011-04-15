Рубль получит позитив от нефти и азиатских площадок

Пара USD/RUB выросла на 7 копеек – 62,26 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 4 копейки, до 73,27 рубля, свидетельствуют данные Libertex. В пятницу по итогам торгов рубль продемонстрировал устойчивость, несмотря на падение цен на нефть на 1% в район 78,5 доллара за баррель по марке Brent, также следует из данных Libertex.

Индексы США преимущественно закрылись снижением на фоне торговых переговоров с Китаем. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу остался на уровне предыдущего закрытия - 24715,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,38%, составив 7354,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 2712,97 пункта, по данным Libertex.

С утра американские фьючерсы поднимаются на 0,59-0,85%, при этом фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,85%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику в пределах 0,45-1,3%. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,15%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,79%, японский Nikkei 225 рос на 0,45%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,01%. С утра нефтяные котировки корректируются вверх на 0,74% - до 79,09 доллара ба баррель. Азиатские площадки и нефть растут на фоне перемирия в торговых войнах между Вашингтоном и Пекином. В понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,6-73,9 рубля.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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