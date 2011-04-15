Рынок попытается протестировать исторические максимумы

Пока все складывается в пользу продолжения роста на российском рынке акций. После закрытия фондовой секции в пятницу никаких существенных движений на мировых рынках не произошло. Сейчас фьючерсы на американские индексы находятся в символическом плюсе, около 0,3% прибавляет нефть.

При этом рынок получил поздно вечером в пятницу сильный среднесрочный позитив в виде высказанного после встречи Путин-Меркель твердого решения продолжить строительство газопровода «Северный поток 2» и намечающегося потепления отношений между Россией и ЕС на фоне американской угрозы. Это, правда, совсем не отменяет возможность введения новых антироссийских санкций со стороны Штатов, и этот риск, так же как и трехнедельный вывод средств с российского рынка нерезидентами, будет сдерживать покупки.

Поэтому на сильный и продолжительный рост рассчитывать не следует до тех пор, пока иностранные инвесторы вновь не станут заводить средства на фондовый рынок. Как мы уже раньше отмечали, сегодня лучше рынка может быть «Газпром», который должен отреагировать на позитив российско-германской встречи.

Печальнее ситуация с рублем. На прошлой неделе итоги аукциона Минфина по размещению ОФЗ показали отсутствие интереса у иностранцев к рублевым инструментам. С середины недели рубль получит поддержку в виде приближения пика налогового периода. Однако сегодня на открытии рубль может вполне уйти выше отметки 62,5 из-за возобновившегося укрепления доллара на мировом рынке. Сейчас пара евро-доллар падает на 0,15% и торгуется на уровне 1,175. Складывается впечатление, что основная мировая валютная пара всерьез нацелилась на тестирование сильной поддержки 1,15.

Впрочем, дешевеющий рубль поддержит рынок акций, так же как и ушедшая выше 79 доллар за баррель нефть. Сегодня с утра поддержку сырью оказывает пятничная статистика о прекращении многонедельного тренда на рост числа добывающих скважин в США. Мы ожидаем, что на этой неделе «черное золото» возобновит попытки закрепиться выше 80 долларов за баррель.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







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