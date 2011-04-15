Рубль неплохо себя чувствует, несмотря на ралли доллара

В понедельник с утра сохраняется тенденция последнего времени на укрепление американской валюты. Индекс доллара прибавляет на открытии недели 0.3%, что является пятой подряд торговой сессией роста.

Индекс доллара на максимумах с ноября 2017-го, пара EURUSD опустилась до 1.1750 – нижняя точка с декабря прошлого года. GBPUSD прорвала поддержку и торгуется на момент написания у 1.3430.

Российская валюта в пятницу снизилась к доллару на 7 копеек, позволив USDRUB подняться к 62.26. Движение оказалось сравнительно небольшим. Рубль в пятницу снизился на 0.1% против десятикратно более резкого падения нефти.

С утра в понедельник котировки Brent находятся вблизи 79 долларов за баррель, прибавляя 40 центов к закрытию пятницы, однако динамика валют развивающихся рынков настраивает на осторожный тон рубля.

Турецкая лира фиксирует новые глобальные минимумы, в то время как мексиканский песо отошёл с утра от 17-месячных минимумов к доллару, благодаря нефти. В целом же общий тренд на укрепление американской валюты остаётся преобладающим, нанося наиболее заметный удар по валютам тех стран, где экономический рост замедляется.

На рынках сейчас очень заметна тяга к поляризации валют инвесторами на основе показателей экономики. Штаты демонстрируют примерно тот же темп роста, что и год назад, но Европа выглядит слабей – отсюда и снижение евро и фунта. Аналогичная история с японской иеной. Лира валится вниз, поскольку дорогая нефть углубляет дефицит платёжного баланса и дополнительно подавляя экономический рост Турции. Мексика также теряет тягу (не так сильно, как Европа и Турция), но тут в игре страх перед приходом к власти президента-популиста.

Российская валюта движется сравнительно устойчиво, если исключить колебания сразу после апрельского раунда санкций. До сих пор в статистике не проявились признаки ускорения инфляции и экономических шоков от скачка курса в прошлом месяце. В этих условиях инвесторы сосредоточены на таких горячих точках как события вокруг Ирана и трудности аргентинской экономики. У рубля при этом сохраняется уклон на рост к евро, так как торможение российской экономики менее выражено, чем у зоны евро.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro









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