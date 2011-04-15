Налоговый период, фактор Ирана, сильный доллар и слабый евро. Что будет с рублем?

В пятницу, 18 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 7 коп. (+0,12%), до 62,25 руб., курс евро понизился на 3 коп. (-0,05%), до 73,27 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+20,68%), а в паре евро/рубль – 326,1 млн евро (+12,37%).

Банк России с 19 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,9408 руб., что выше предыдущего закрытия на 11,93 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 73,1769 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой европейской валюты вырос на 15,33 коп.

Российская валюта завершила неделю ослаблением к доллару на 0,5%. Против единой валюты рубль укрепился на 0,9% на фоне слабости евро на валютном рынке Форекс. Высокие цены на нефть и налоговый период в России нивелировали негативный фон, исходящий от антироссийских санкций и общего укрепления американского доллара на международном валютном рынке.

В пятницу курс доллара США после небольшого падения на открытии торгов повышался до 62,70 руб. Его укрепление к рублю началось вслед за снижением цен на нефть перед выходными. Курс евро повышался до 73,67 руб. На американской сессии баррель нефти смеси Brent подешевел до $78,30, чем надавил на рубль.

В понедельник, 21 мая, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,52%, до $79,05. Трейдеры и инвесторы покупают фьючерсы на нефть в ожидании сокращения экспорта черного золота из Ирана после введения против страны американских санкций. Полагаю, что рост котировок будет ограничен уровнем $81 за баррель, так как рынок учел в цене иранский фактор.

Учитывая высокие цены на нефть и налоговый период, в понедельник от пары доллар/рубль ожидается консолидация на уровне 62,30 руб., диапазон торговли в первый день недели, вероятнее всего, составит 61,61 – 62,77 руб. Пик налоговых платежей приходится на 25 мая. Хочу Вам также напомнить, что в паре доллар/рубль покупатели воспользуются любым моментом, чтобы закрыть ценовой разрыв 62,58-63,23 руб., который образовался после майских праздников. Частично он уже закрыт.

В понедельник пара евро/рубль сохранит боковую динамику в районе 73 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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