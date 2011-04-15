Признаки потепления в отношениях России и Запада

Прогноз на неделю: Многообещающий внешний фон. США и Китай пообещали не развязывать торговую войну: Вашингтон не будет вводить пошлины на импорт китайских товаров ($150 млрд) после того, как Пекин согласился существенно нарастить импорт и з С ША (на $ 200 млрд в год). Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в пятницу, предстоящая встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (24-25 мая на ПМЭФ) и сообщения о желании Италии улучшить отношения с Россией указывают на потепление в двухсторонних отношениях, которое в итоге может привести к снятию санкций, поскольку лидеры двух стран признали роль России в сферах общих интересов (Иран, Сирия, Украина) и стратегическую значимость конструктивных отношений с Кремлем (например, в части Северного потока-2 для Германии).

На этой неделе начнется Петербургский международный экономический форум, который может уменьшить русофобские настроения, омрачавшие это ежегодное мероприятие в прошлом. Госдума также будет обсуждать ответные санкции против США: в свете ПМЭФ и указаний на осторожное сближение с Западом любые решения, вероятно, будут отложены.

Смешанная динамика в США, рост в Азии. США (S&P 500 -0.26%, DJIA без динамики, NASDAQ -0.38%). Азия (Hang Seng +0.66%, Shanghai +0.37%, Nikkei +0.37). Фьючерсы на S&P 500 (-0.12%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.06 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Волатильность из-за Brent, ФРС, США. Высокие цены на нефть и надежды на потепление отношений России и Европы создали позитивный внешний фон, однако давление на настроения оказали укрепление доллара, рост вероятности реализации сценария четырех повышений ставки ФРС в этом году, усиление напряженности на Ближнем Востоке из-за решений Трампа по Ирану и Иерусалиму, риски торговых войн и угроза новых санкций США против России.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+2.0% до $78.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 62.36, РТС (-1.7%), индекс МосБиржи (-0.8%).







Марк Брэдфорд, аналитик БКС Глобал Маркетс









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