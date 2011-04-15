Рубль ощущает влияние оттока капитала

На торгах в пятницу рубль продолжил снижаться в паре с долларом и немного укрепился против евро, который развивает медвежий тренд на международном валютном рынке. Сохраняющийся боевой настрой долларовых быков вкупе с признаками утраты импульса роста на рынке нефти не дали «россиянину» восстановиться. По итогам сессии доллар, который в моменте достигал области 62,60 руб., скорректировался, но остался выше отметки 62 руб., что с технической точки зрения предполагает продолжение роста пары.

Несмотря на высокие нефтяные цены, которые на прошлой неделе впервые с ноября 2014 года превышали отметку 80 за баррель Brent, игроки не спешат проявлять интерес к покупкам «россиянина», который сейчас не выглядит привлекательным наряду с другими валютами развивающихся рынков из-за безудержного роста долларовых ставок, напряженной геополитической обстановки в мире, перспектив более агрессивного повышения ставок ФРС. Все это способствует оттоку капитала из стран развивающегося сегмента, включая Россию.

На этом фоне повсеместное ралли доллара перевешивает эффект от дорогой нефти. К тому же на рынке черного золота может произойти довольно агрессивная коррекция, если Иран обеспечит себе компенсацию потерь от санкций США за счет достижения договоренностей с Европой и Китаем. Напомним, страны ЕС пытались уговорить Трампа не выходить из ядерной сделки с Тегераном.

В краткосрочной перспективе тенденция к укреплению доллара против рубля будет сохраняться. Грядущий пик налоговых выплат может смягчить негативный сценарий, но общее давление на «россиянина», скорее всего, будет сохраняться, а значит, доллар будет стремиться закрепиться над уровнем 62 руб.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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