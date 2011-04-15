Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21.05.2018

Рубль ощущает влияние оттока капитала

На торгах в пятницу рубль продолжил снижаться в паре с долларом и немного укрепился против евро, который развивает медвежий тренд на международном валютном рынке. Сохраняющийся боевой настрой долларовых быков вкупе с признаками утраты импульса роста на рынке нефти не дали «россиянину» восстановиться. По итогам сессии доллар, который в моменте достигал области 62,60 руб., скорректировался, но остался выше отметки 62 руб., что с технической точки зрения предполагает продолжение роста пары.
Несмотря на высокие нефтяные цены, которые на прошлой неделе впервые с ноября 2014 года превышали отметку 80 за баррель Brent, игроки не спешат проявлять интерес к покупкам «россиянина», который сейчас не выглядит привлекательным наряду с другими валютами развивающихся рынков из-за безудержного роста долларовых ставок, напряженной геополитической обстановки в мире, перспектив более агрессивного повышения ставок ФРС. Все это способствует оттоку капитала из стран развивающегося сегмента, включая Россию.
На этом фоне повсеместное ралли доллара перевешивает эффект от дорогой нефти. К тому же на рынке черного золота может произойти довольно агрессивная коррекция, если Иран обеспечит себе компенсацию потерь от санкций США за счет достижения договоренностей с Европой и Китаем. Напомним, страны ЕС пытались уговорить Трампа не выходить из ядерной сделки с Тегераном.
В краткосрочной перспективе тенденция к укреплению доллара против рубля будет сохраняться. Грядущий пик налоговых выплат может смягчить негативный сценарий, но общее давление на «россиянина», скорее всего, будет сохраняться, а значит, доллар будет стремиться закрепиться над уровнем 62 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100