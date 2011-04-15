Неделя началась с укрепления

Вчера торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции ТМК (+6,75%). Лидерами снижения стали акции Интер РАО (-3,66%). Пара USDRUB торговалась в диапазоне 61,50-62,50.

Российская валюта заметно укрепилась к доллару. Торговые объемы на бирже выросли по сравнению с предыдущими торговыми днями. Поводами могли стать налоговые выплаты, а также заявления представителей ЦБ относительно перспектив денежно-кредитной политики. В ЦБ не исключают, что пауза в снижении ключевой ставки может сохраниться, а высокая ставка на фоне низкой инфляции сдерживает отток средств из облигаций.

Yandex N.V. (+1,06%) открывает новую площадку. Это крупный проект, СП со Сбербанком (+ 1,80%), в который, по некоторым данным, инвестировано около $1 млрд. Я полагаю, что, несмотря на определенную конкуренцию с другими сервисами IT-гиганта, проект, в целом, не каннибализирует бизнес, а способствует его расширению. Площадка, скорее, будет конкурировать с Amazon и Aliexpresss. Срок окупаемости может составить менее 3 лет.

Торговая идея. Газпром (+1,80%), рекомендация "покупать". Риск серьезных проблем у Северного потока, на мой взгляд, минимальный. Рост объемов поставки газа в Европу еще не отыгран. Не исключено увеличение поставок на южном направлении, поскольку заинтересованность проявляет Болгария. Коррекция котировок увеличивает краткосрочный потенциал роста.

Сегодня ожидаю разнонаправленную динамику. В центре внимания мало значимых событий. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,50-62,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330 -2360 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













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