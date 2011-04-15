Обстановка на мировых фондовых рынках не дает поводов к заметным движениям

В понедельник на рынке наблюдалось некоторое оживление, связанное со смягчением внешнего фона. Двухдневные переговоры между США и Китаем закончились заключением «перемирия» в «торговой войне», что дало основания для повышения готовности инвесторов к принятию риска на рынках акций. Кроме того, Китай объявил о планах снятия ограничений на рождаемость, что можно отнести к потенциальным факторам увеличения глобального спроса (действие этого фактора, однако, по всей вероятности, придется на сильно отдаленную перспективу). В российском секторе высоколиквидных бумаг подорожали ММК (MAGN, +2.2%), Сбербанк (SBER, +1.8%), Норникель (GMKN, +1.8%), Магнит (MGNT, +1.5%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Красноярскэнергосбыта (KRSB) подорожали на 11.1%, ТМК (TRMK) – на 6.7%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 3.1%, Омскшины (OMSH) – на 3.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 1.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

С позиций технического анализа, актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 1170 пунктов – 1200 пунктов по индексу РТС. Рост цен на нефть приостановился после выхода к отметке $80 за баррель по фьючерсам на Brent, обстановка на мировых фондовых рынках также не дает поводов к заметным движениям. Коррекция вниз на рынке госдолга США также приостановилась, но доходность десятилетних казначейских облигаций по-прежнему держится выше 3.0% годовых. В валютной секции в начале торгов возможна консолидация немногим выше отметки 61.5 по паре доллар-рубль на фоне снижения волатильности на мировом валютном рынке в целом.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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