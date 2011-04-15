Европейские проблемы мешают росту развивающихся рынков

Вчера индекс МосБиржи вырос на скромные 0,24%. Почему на фоне улучшений отношений США и Китая на нашем фондовом рынке не видим энтузиазма покупателей? Почему индекс МосБиржи закрылся вблизи минимума дня? Все очень просто. Развивающемся рынки — это слабое звено на фоне планов ФРС ужесточить денежную политику, поэтому опасения нового кризиса в Еврозоне заставляет инвесторов быть осторожными. Во время греческого финансового кризиса 2012 года активы развивающихся рынков камнем падали вниз. Сейчас возможен долговой кризис в Италии, а это третья по величине экономика еврозоны. Новое коалиционное правительство в Италии собираются оспорить ограничения ЕС на правительственные расходы и займы. Оно собирается следовать планам по сокращению налогов и увеличению бюджетных расходов вопреки желанию ЕС. Вся эта неразбериха может привести к росту спроса на золото и к дальнейшему укреплению доллара, а последнее является неблагоприятным фактором для развивающихся стран с большими долларовыми долгами.

Вчера индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) вырос на 0,61%. Он по-прежнему находится на нисходящем тренде, и инвесторы на развивающихся рынках должны быть морально готовы к повышенной волатильности. Высокие цены на нефть от волатильности не уберегут потому что они сейчас высокие, а инвесторы «покупают ожидания». Согласно опросу, Reuters средний прогноз на конец текущего года 71,22 доллара по нефти сорта Brent и на конец 2019 года 71,26 доллара. Цены на нефть будут снижаться по глиссаде, параметры которой мы не знаем, то точно знаем, что согласно месячному отчету от МЭА во втором полугодии ожидается замедление роста спроса на нефть (высокие цены – плохой фактор для спроса). Ну а в данный момент одним из факторов высоких цен на нефть являются итоги президентских выборов в Венесуэле. Теперь ясно что нефтяная отрасль в Венесуэле будет и дальше деградировать, и добыча нефти будет падать, кроме того США могут ввести дополнительные санкции.

По торговым идеям о которых писал ранее по-прежнему актуальна идея покупки платины, учитывая наличие «бычьих расхождении». Это спекулятивная идея потому что нет предпосылок к росту производства дизельных двигателей. Федеральный административный суд Германии решил, что городские администрации могут вводить, запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей, не соответствующих стандартам Евро-6. Porsche отзовёт в Европе десятки тысяч кроссоверов с дизельным двигателем из-за специального софта, который теоретически может выполнять манипуляции с показателями выбросов оксидов азота. В Porsche приняли решения не разрабатывать новые дизельные автомобили, а разрабатывать электромобили.

Американский фондовый рынок вчера вырос. Индекс S&P 500 Industrials прибавил по итогам торгов 1,54%. Продолжили рост акции Boeing, закрывшись в понедельник ростом на 3,61% и став лидером роста в индексе Dow Jones Industrial Average. Акции General Electric прибавили 1,87%. Компания подтвердила в понедельник информацию о слиянии своей дочки GE Transportation с производителем железнодорожного оборудования Wabtec. Акции Tesla повысились на 2,77%, на фоне объявления цены полноприводной версии Model 3, а также после повышения целевого уровня по цене на акции аналитиками брокерской компании Berenberg, которые и раньше давали бычьи прогнозы.Акции Micron Technology прибавили 3,91%, сильнее всех среди компонент индекса S&P 500. Компания повысила прогнозы на текущий квартал.

На сегодняшних торгах ждем нейтральную динамику или небольшое снижение индекса МосБиржи – фондовые индексы Поднебесной не смогли пробить майский максимум и сегодня снижаются.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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