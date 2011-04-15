На российском фондовом рынке преобладают продажи

В понедельник рубль неплохо восстановился, достигнув 10-дневных максимумов против доллара. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась отметки 62,60 руб., спустилась в район 61,43 руб., потеряв почти 1%. Евро/рубль отметилась на минимумах 9 апреля в области 72,30 руб.

Укрепление российской валюты было обусловлено прежде всего локальными факторами – замедлением бычьего импульса доллара на международной арене и возобновлением роста цен на нефть во второй половине дня. В этих условиях рубль смог ощутить поддержку со стороны экспортеров, которые активизировали продажу иностранной валюты в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который придется на ближайшую пятницу.

С рынка черного золота поступают любопытные сигналы. Котировки не смогли развить медвежью коррекцию, начавшуюся в пятницу, и привлекли покупателей на попытках спада. Это подтверждает серьезность намерений быков, которые, похоже, готовы атаковать новые максимумы, заручившись дополнительной поддержкой на опасениях американских санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания Мадуро.

Однако дальнейший рост нашей валюты в таких же темпах маловероятен, если доллар не перейдет в оборону в тандеме с доходностью трежерис. Только в случае утраты восходящего импульса «американца» станет возможным полноценное восстановление рубля. Текущие же поползновения носят локальный характер и пока не представляют угрозы для общей медвежьей картины.

В краткосрочной перспективе «деревянный» может предпринять попытки тестирования области 61,40-61,30 руб., пробой которой откроет путь к отметке 61 руб. Но уверенного прорыва этого психологического уровня пока вряд ли стоит ожидать.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.