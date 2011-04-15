Рубль растет, чтобы упасть

Торги вторника начались с дальнейшего укрепления рубля после вчерашнего подъема. Основная поддержка исходит от ослабления спроса на доллар, который слегка отступает в парах с большинством валют на международном рынке форекс. Своеобразной опорой служит и налоговый период. Однако перспективы более устойчивого восстановления российской валюты выглядят туманными.

Поскольку фундаментально рубль остается уязвимым, в том числе из-за тревоги по поводу новых санкций и ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС, текущая коррекция нашей валюты может сформировать благоприятные условия для открытия новых длинных позиций по доллару. Ралли «американца» застопорилось, но неделание уходить в режим коррективного отката сигнализирует о готовности покупателей снова активизироваться после передышки, которая выглядит вполне логичной после неоднократного обновления максимумов 2018 года.

Что касается нефтяного рынка, здесь цены получает поддержку со стороны страхов по поводу еще более резкого сокращения объемов добычи черного золота в Венесуэле, где Вашингтон вознамерился восстановить демократию и готовит всеобъемлющий пакет санкций в отношении погрязшей в кризисе страны. Пока этот фактор будет удерживать котировки на плаву, но чем дольше Brent воздерживается от нового бычьего рывка, тем выше становится угроза нисходящей коррекции, а это потенциальный дополнительный риск для рубля.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр"

















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