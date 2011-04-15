Не стоит переоценивать укрепление рубля

Российский рубль во вторник днем остается в сильной позиции в парах с иностранными валютами, но чем дальше, чем больше уверенности в том, что это локальные колебания настроений. Сейчас в пользу рубля играет фактор налогового периода, но он краткосрочен. Кроме того, российской валюте помогает дорогая нефть, которая пытается повторно штурмовать многомесячные пики, но пока нерезультативно. На стороне доллара же большой блок фундаментальных катализаторов, к тому же нельзя сбрасывать со счетов шаги Минфина США по абсорбированию долларовой ликвидности.

В результате к середине дня доллар торгуется по 61,37 руб. (-0,4%). Евро стоит 72,50 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 23 мая, составляют 61,26 руб. за американскую валюту и 72,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 127 и 10 копеек соответственно.

Рынок нефти удерживается в положительной области и не теряет надежды на штурм отметки $80 за баррель Brent. Пока бочка североморской нефти стоит $79,49 (+0,3%), но впереди еще публикация Американским институтом нефти статистики по запасам энергоносителей за прошлую неделю. Средние ожидания экспертов, данные о которых получены на основе результатов опросов Bloomberg, указывают на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей. Если статистика окажется лучше прогнозов и покажет сокращение более глубокое, чем демонстрируют ожидания экспертов, баррель сможет смело дорожать.

Не стоит переоценивать укрепление позиций рубля в моменте. Очень сомнительно, что оно сможет развиться в полноценный тренд, учитывая те меры по привлечению капитала, которые предпринимают США. Дорогой рубль и не нужен сейчас внутреннему рынку, тем более перед сельскохозяйственным сезоном.

Доллар США закроет торги вторника в границах 61,10-62,00 руб., евро финиширует в пределах 72,35-73,00 руб.







Анна Бодрова, старший аналитик Альпари







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