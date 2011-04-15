Доллар вернется в диапазон 62-63 руб. к концу месяца

Сегодня на московской бирже курс доллара не поднимался выше области 61,54 руб., скатившись в район отметки 61 руб., а европейская валюта опустилась до 72 руб. Обе иностранные валюты тестируют психологические уровни поддержки, которые являются фундаментально обоснованными. Впрочем, потенциал укрепления рубля ограничен, и текущая проторговка может забуксовать в районе указанных уровней.

Завтра ждем протокол заседания ФРС. На фоне этого рубль пока укрепляется. Высокие цены на нефть благоприятно отражаются на курсе национальной валюты.

Несмотря на легкий позитив, на российском рынке наблюдаются распродажи активов. Безусловно, это негатив для нашей экономики. Но мы полагаем, что это временная ситуация. Нужно пережить эти три дня, когда казначейство США разместит трежерис на $99 млрд, после чего напряженность несколько спадет.

Политические риски будут определять динамику активов РФ, и любая новость сразу отразится как на курсе рубля, так и на стоимости нефти. Еще одна немаловажная новость: Россия планирует принять ответные меры в отношении США и повысить пошлины на ввозимые товары в размере $ 558 млн. По нашим оценкам, к концу мая курс доллара вернется в диапазон 62-63 руб.э





Божена Клименко, финансовый эксперт компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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