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23.05.2018

Напряженная ситуация

На российском рынке снова была напряженная ситуация - ждали новой порции американских санкций. Но пока что этого не произошло. Поэтому, последние четыре дня индекс Мосбиржи находится в «боковике», причём с довольно узким диапазоном - между 2320 и 2335. Продажи есть, да и неплохие результаты у некоторых компаний тоже. Вчера «лучше рынка» были «Магнит», «Газпром нефть», «Норильский никель» и «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции). Так же неплохие показатели за минувший день были у «МТС». Что касается остальных акций, на мой взгляд, ощущалось какое-то давление.
В целом, нефтяные котировки по-прежнему находятся на высоких уровнях, и именно это сдерживает индекс Мосбиржи от коррекции и не даёт поводов для распродажи. Я ожидаю, что вскоре российский рынок будет под давлением из-за того, что и из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, и из фондов, инвестирующих в итальянский рынок, последние две недели происходит отток средств. Все эти факторы позволяют предположить попытки коррекции на нашем рынке. Например, сверху вниз к отметке 2300. Это не очень быстрый процесс, но характерные продажи в особо ликвидных бумагах уже начались.
Во вторник фондовый рынок США показал снижение. На рынок давили вниз непрекращающаяся неопределенность вокруг исхода торговых переговоров США и Китая, а также падение акций энергетических и промышленных компаний. Дональд Трамп во вторник сказал, что он не удовлетворен последними переговорами между США и Китаем, а до этого – что договоренность с Китаем по компании ZTE пока не достигнута. Трамп сообщил о наличии плана оштрафовать ZTE и принудить компанию поменять руководство. Взамен администрация Трампа рассматривает возможность отмены более серьезных наказаний, которым подверглась ZTE за поставку продукции в Иран в нарушение американских санкций. Помимо этого, Трамп заявил о наличии «существенной вероятности» того, что его официальная встреча с Ким Чен Ыном, запланированная на 12 июня, может не состояться.
Сегодня в США выйдет предварительная оценка деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май от Markit Economics. Далее выйдут протоколы последнего заседания ФРС США, которое завершилось 2 мая и по результатам которого было принято решение оставить ставки на прежнем уровне. Следующее заседание ФРС завершится 13 июня. Свои финансовые результаты в среду представят ритейлеры Lowe’s и Target.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»


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