Во вторник настрой на рынке в целом оставался сравнительно оптимистичным благодаря высоким ценам на нефть и сохранению ожиданий смягчения напряженности в сфере мировой торговли после успешных переговоров между США и КНР. В итоге индекс РТС вернулся к психологически важному уровню 1200 пунктов. Акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 1.5%, Магнита (MGNT) – на 1.4%, МТС (MTSS) – на 1.0%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 0.7%. Тем временем в минусе закрылись Татнефть (TATN, -1.3%), АФК Система (AFKS, -1.3%), Башнефть (BANE, -1.1%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 5.3%,Бурятзолото (BRZL) – на 3.5%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 3.3%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Обстановка на мировых фондовых площадках немного ухудшилась из-за геополитических рисков: президент США Д. Трамп поставил под вопрос встречу с лидером КНДР, а ускорение девальвации турецкой лиры негативно отражается на активности инвесторов на развивающихся рынках в целом. В течение дня на ход торгов могут повлиять корпоративные события (например, отчетность МТС по международным стандартам за первый квартал текущего года) и поток статистики который включает индикаторы деловой активности в странах еврозоны и данные по продажам новых домов в США (17:00 мск). Кроме того, в 21:00 мск ожидается публикация стенограммы заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, которая может повлиять на ожидания трейдеров в отношении динамики процентных ставок. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль из-за охлаждения спроса на валюты развивающихся рынков.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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