Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23.05.2018

В краткосрочной перспективе рубль рискует возобновить снижение

Российская валюта продолжила укрепляться на торгах во вторник, но уже более умеренными темпами. На пути котировок встало препятствие в виде отметки 61 руб., тестирование которой оказалось неудачным. По итогам сессии доллар и евро потеряли более 0,5%, однако к закрытию торгов отыграли часть потерь.
Позиции «россиянина» укрепились за счет паузы в долларовом ралли на международном рынке форекс, а также высоких цен на нефть, которые снова дошли до максимумов в районе 80,50, откуда впоследствии вернулись на исходные позиции. Ощущается и некоторая поддержка со стороны налогового периода, который продлится до конца недели. Также можно говорить о позитивном влиянии заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который предложил смягчить нормы бюджетного правила и ослабить планку до 45 долларов за баррель нефти вместо текущих 40 долларов. Если власти начнут обсуждать такой вариант, это станет неплохим подспорьем для нашей валюты и частично укрепит ее связь с котировками черного золота.
В краткосрочной перспективе рубль рискует возобновить снижение. Во-первых, препятствием служит психологический уровень 61 руб. Во-вторых, нефть растеряла набранные вчера очки и развивает коррекцию в ходе сегодняшних торгов, отыгрывая неожиданный рост запасов бензина в США, о чем вера вечером рапортовал API. В-третьих, на международных площадках вернулся спрос на доллар. И, наконец, на мировых рынках наблюдается уклонение от рисковых активов. При таком положении дел пара доллар/рубль может отыграть часть потерь в течение предстоящей сессии, оттолкнувшись от вышеупомянутой психологически важной отметки. Даже если ситуация изменится в пользу «деревянного», уверенный пробой уровня 60 руб. пока не представляется возможным.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc






В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100