Российская валюта продолжила укрепляться на торгах во вторник, но уже более умеренными темпами. На пути котировок встало препятствие в виде отметки 61 руб., тестирование которой оказалось неудачным. По итогам сессии доллар и евро потеряли более 0,5%, однако к закрытию торгов отыграли часть потерь.

Позиции «россиянина» укрепились за счет паузы в долларовом ралли на международном рынке форекс, а также высоких цен на нефть, которые снова дошли до максимумов в районе 80,50, откуда впоследствии вернулись на исходные позиции. Ощущается и некоторая поддержка со стороны налогового периода, который продлится до конца недели. Также можно говорить о позитивном влиянии заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который предложил смягчить нормы бюджетного правила и ослабить планку до 45 долларов за баррель нефти вместо текущих 40 долларов. Если власти начнут обсуждать такой вариант, это станет неплохим подспорьем для нашей валюты и частично укрепит ее связь с котировками черного золота.

В краткосрочной перспективе рубль рискует возобновить снижение. Во-первых, препятствием служит психологический уровень 61 руб. Во-вторых, нефть растеряла набранные вчера очки и развивает коррекцию в ходе сегодняшних торгов, отыгрывая неожиданный рост запасов бензина в США, о чем вера вечером рапортовал API. В-третьих, на международных площадках вернулся спрос на доллар. И, наконец, на мировых рынках наблюдается уклонение от рисковых активов. При таком положении дел пара доллар/рубль может отыграть часть потерь в течение предстоящей сессии, оттолкнувшись от вышеупомянутой психологически важной отметки. Даже если ситуация изменится в пользу «деревянного», уверенный пробой уровня 60 руб. пока не представляется возможным.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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