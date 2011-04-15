Сильные факторы рубля в центре внимания участников рынка

Во вторник, 21 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 39 коп. (-0,63%), до 61,21 руб., курс евро – на 54 коп. (-0,75%), до 72,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,4 млрд (+10,00%), а в паре евро/рубль – 573 млн евро (+34,69%).

Банк России с 23 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,261 руб., что ниже предыдущего закрытия на 127,17 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 72,239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс единой валюты снизился на 61,261 коп.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль укрепился к доллару и евро примерно на 0,65%. В первой половине торгов он получал поддержку от повышения нефтяных котировок и продажи экспортерами валютной выручки для уплаты налогов. Курс доллара снизился до 60,94 руб., курс евро – до 71,82 руб.

На торгах в Европе цена на нефть сорта Brent повышалась до отметки $80,46. Трейдеров продолжает беспокоить будущее поставок нефти из Ирана и Венесуэлы на фоне перспектив введения США санкций в отношении этих двух стран.

К закрытию торгов рубль отступил от максимумов на фоне снижения нефтяных котировок на 1,65%. Торги по рублевым парам завершились снижением. Доллар подешевел к рублю на 0,63%, а евро к российской валюте снизился на 0,75%.

В среду, 23 мая, торги по нефти в Азии открылись снижением. На момент написания обзора баррель Brent стоит $79,21 (-0,27%). Доллар торгуется ко всем основным валютам в плюсе, кроме йены и франка. Учитывая, что дорожают йена, франк и золото, то, скорее всего, мы наблюдаем уход инвесторов в безопасные активы. А когда такое наблюдается, валюты развивающихся рынков подвергаются продажам.

Открытие торгов на Московской бирже по паре доллар/рубль ожидается в районе 62,40 руб., а по паре евро/рубль – 72,30 руб.

Для доллара США поддержка находится на уровне 60,85 руб. Покупателям нужно удержать его, иначе нисходящее движение продолжится до уровня 60,25 руб. Трейдеры сейчас сконцентрировались на положительных факторах для рубля. Здесь ничего не поделаешь, так как они избирательно выбирают ценовые уровни для закрытия текущих операций и новой закупки валют. Если курс доллара закроется выше 61,60 руб., то к пятнице можно ждать цену на уровне 62,40 руб.

Против единой валюты рубль укрепляется в тот момент, когда она распродается на рынке Форекс, то есть в момент её слабости и роста нефтяных котировок. В паре евро/рубль поддержка находится на уровне 71,60 руб., а линии сопротивления – на уровнях 72,82 руб. и 73,25 руб.

Сегодня внимание инвесторов будет направлено на протокол заседания Комитета открытого рынка ФРС США.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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