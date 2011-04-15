Трамп охладил надежды рынков, обрушив ряд валют

Российская валюта укреплялась во вторник к евро и доллару. USDRUB потеряла 39 копеек, снизившись до 61.21, а внутри дня опускалась до 60.90, самых низких уровней за месяц. EURRUB снизилась на 54 копейки до 72.06 (минимумы с 9 апреля). Позитивный настрой в отношении рубля в первой половине вторника был сформирован надеждами, что договорённость с Китаем по внешней торговле улучшит глобальный спрос на риски. Однако за прошедшие сутки Трамп сумел охладить позитивные ожидания.

Турецкая лира потеряла с начала дня почти 2.5% - самое сильное движение с июля 2016-го, момента неудавшегося переворота. Лира падает бесконтрольно, распространяя негативное влияние на другие валюты развивающихся стран. Мексиканский песо и южноафриканский ранд также теряют с утра, хоть и не так сильно (менее 0.5%) после двух торговых сессий роста. Это формирует негативную картину для рубля на старте торгов в среду.

Кроме того, стоит также отметить снижение индексов акций. Фьючерсы на S&P500 закрыли вторник снижением и минусуют сегодня с утра. Осторожность в отношении спроса на риски подтверждается укреплением иены к доллару. Это сигнал, что текущее движение не часть последствий роста доллара, а отражение ухода от рисков. В этих условиях нефть может оказаться под давлением в течение дня, лишив рубль иммунитета.

Кроме того, осторожный ход торгов рынков может продержаться вплоть до конца дня в ожидании публикаций протоколов FOMC. Инвесторы пытаются перестраховаться перед важной публикацией, где могут быть сигналы готовности ФРС решительней повышать ставку в течение года. Если эти опасения подтвердятся, доллару вполне по силам продолжить своё ралли, начатое более месяца назад к большинству наиболее важных конкурентов.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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