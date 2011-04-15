Российская валюта начинает отыгрывать позиции

Российская валюта, поддерживаемая налоговым периодом, а также высокой стоимостью нефти начинает отыгрывать позиции. Курс ЦБ на утро среды составляет 61,26 рублей за доллар. Во многом такая динамика связана еще и тем, что отсутствуют какие-либо геополитические угрозы. Сейчас сложилась благоприятная ситуация для роста, которую рубль не должен упустить. Если в ближайшее время никакие факторы не будут мешать укреплению рубля, то его стоимость к концу этой, началу следующей может приблизиться к 60,50 рублям за доллар.

Коррекции нефтяных котировок практически не сказываются на стоимости марки Brent, которая на сегодня составляет 79,54$ за баррель. Главными драйверами роста выступают опасения по поводу сокращения предложения нефти из-за снижения добычи в Венесуэле и возможные ограничения нефти из Ирана. Противовесом выступает рост добычи нефти в США, который постоянно наблюдается в отчетах американских ведомств, но сильного влияния на растущие цены это не оказывает. При продолжении влияния всех драйверов роста нефтяные котировки к концу недели могут твердо укрепиться выше 80$ за баррель.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка













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