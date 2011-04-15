Рубль и акции падают вслед за нефтью

На торги на МосБирже 23 мая воздействует сочетание изменения нефтяных цен, геополитической ситуации и налогового периода в России. Котировки нефти отходят вниз после нового рекорда, достигнутого накануне - уровня $80,5 по Brent из-за политических проблем в Венесуэле. Но техническая коррекция увела котировки к отметке $79. Причём движение вниз может продолжиться к поддержке $77.

Кроме того, на мировом валютном рынке продолжилось ралли доллара. Индекс доллара DX поднялся 23 мая с 93,45 до 93,69 пунктов.

Данные обстоятельства спровоцировали некоторое снижение рубля на открытии МосБиржи. Пара доллар/рубль поднялась с 61,21 к 61,53 руб. Евро/рубль подскочил с 72 до 72,26 руб. Однако практически сразу рубль отыграл позиции до уровня 61,46 к доллару и 72,16 к евро. В этом проявляется разнонаправленность факторов, действующих на российскую валюту. Её ослаблению препятствуют продажи экспортёрами в рамках налогового периода. Объём текущих выплат налогов , по оценкам экспертов, составляет 1,6-1,8 трлн руб., уплата НДПИ завершится 25 мая, налога на прибыль - 28 мая.

Соответственно, до конца этого периода вероятно сохранение котировок рубля в диапазоне 60,8-62,7 руб/доллар и 71,6-73,3 руб/евро. В случае продолжения коррекции нефти вниз и усиления индекса доллара рубль будет стремиться к верхним границам данных коридоров.

Фондовый индекс МосБиржи меньше зависит от продаж экспортёров. Поэтому указанные негативные факторы для российских активов привели на открытии биржи к падению индикатора с гэпом от 2326,9 п. к 2310,6 п. Этому способствует и общее снижение на фондовых площадках в мире, в частности, азиатских индексов на 0,5-1,6%. Технически тенденция снижения индекса МосБиржи может продолжиться к уровню поддержки 2274 п.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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