Российский рынок окутан внешним негативом

После вчерашней разнонаправленной динамики ведущие фондовые индексы РФ перешли на отрицательную территорию. Это неудивительно, учитывая повсеместное бегство от рисков, охватившее фондовые площадки мира после негативных комментариев Трампа на тему торговых переговоров с Китаем. Кроме того, июньская встреча лидеров США и КНДР снова под вопросом.

После полудня индекс МосБиржи теряет 0,84%, приближаясь к психологической отметке 2300 пунктов. РТС падает почти на 2% до 1178 пунктов. Рубль возобновил снижение против иностранных валют, хотя медвежий импульс выглядит умеренным. Нефть Brent застряла у отметки 79.

В сегменте «голубых фишек» лидером роста стали бумаги «Дикси», которые дорожают без малого на 4%, отыгрывая сообщения о том, что операционная «дочка» ритейлера «Дикси Юг» консолидировала в рамках оферты 98,79% акций материнской компании. Теперь компания сможет выкупить оставшиеся акции по 340 рублей за обыкновенную акцию.

В нефтегазовом секторе преобладают продажи. Котировки «Роснефти» падают почти на 2%, акции «Башнефти» теряют 1,15%. Последняя вчера сообщила, что в течение трех лет вложит около 100 млрд рублей в модернизацию нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий в Республике Башкортостан в ближайшие годы.

Внешний негатив оказался сильнее внутренних позитивных факторов на российском рынке. Между тем, апрельская экономическая статистика оказалась вполне неплохой. Так, оборот розничной торговли вырос до 2,4% в годовом выражении, реальные зарплаты выросли на 7,8% против прогноза 6,1%, а розничное кредитование увеличилось на 16,6% по сравнению с апрелем прошлого года. Негативная динамика на отечественных площадках будет сохраняться до тех пор, пока иностранные рынки не отыграют медвежьи сигналы из Вашингтона.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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