Нефть: бычьему тренду пока ничего не угрожает

В среду котировки Brent немного прибавили в цене, но остались под отметкой 80, продолжив консолидацию на фоне нерешительности участников рынка. Данные Минэнерго США не вселили в игроков оптимизма, а спекуляции на тему пересмотра условий сделки ОПЕК сдержали попытки роста. В Азии баррель демонстрирует скромный медвежий уклон, расположившись в районе 79,50.

На прошлой неделе, по данным Минэнерго США, запасы углеводородов в стране выросли на внушительные 5,8 млн баррелей против прогноза падения на 1,5 млн. Добыча продолжила расти и увеличилась на 2 тыс. баррелей в сутки, достигнув нового рекорда на уровне 10,725 млн баррелей в сутки. Запасы бензина подросли почти на 2 млн баррелей против ожиданий сокращения на 1,4 млн. Другими словами, релиз разочаровал по всем фронтам, но не сильно удивил участников рынка, которые уже свыклись с непрекращающимся наращиванием активности на сланцевых месторождениях Америки.

Кроме того, трейдеры сейчас сосредоточены на истории с санкциями в отношении Ирана и Венесуэлы. Этот фактор протолкнул Brent к свежим максимумам в области 80,50. Однако теперь в сырьевом сегменте начинают разрастаться опасения по поводу того, что этот же фактор может подтолкнуть страны ОПЕК к смягчению условий текущего соглашения на саммите в июне. Накануне спекуляции на эту тему усилились.

На данном этапе новые комментарии на тему возможного ослабления квот в целях компенсации баррелей, которые будут утрачены из-за падения предложения со стороны Ирана и Венесуэлы, могут усилить давление на Brent и повлечь более активную фиксацию прибыли по длинным позициям, и сигналы из Штатов также говорят в пользу такого сценария.

Однако в более широком контексте общая картина нефтяного рынка остается благоприятной, Brent продолжает торговаться в русле бычьего тренда, целостности которому пока ничего не угрожает.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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