В фокусе экономический форум в Петербурге

Рост сменился коррекцией. Лидерами роста стали акции X5 Retail (-1,49%), по ним закрывался реестр на дивиденд. Лидерами снижения из-за новости о дивидендах стали префы Башнефти (-5,00%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 61,50, несмотря на коррекцию цены на нефть ниже $79 за барр. после публикации данных о запасах.

Отчетность МТС (-2,09%) не обрадовала инвесторов. Компания не прогнозирует заметного изменения выручки в 2018 году, несмотря на то, что потребность в этом явно назрела. Компания потратит до 60 млрд руб. на реализацию закона о хранении данных, в результате чего капзатраты резко возрастут (с 76 до 160 млрд руб.), а долговая нагрузка может увеличиться до 1,5х OIBDA. При этом операционная рентабельность сохранится на прежнем уровне. Не исключено, что после озвученных прогнозов, интерес к телекомам на рынке может снизиться на горизонте квартала, и это усилит коррекцию.

В Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум. Геополитическая обстановка на фоне санкций оставляет желать лучшего, а негатив добавляют недавние прогнозы американских инвестбанков. Однако число гостей и спикеров, а также их статус, свидетельствуют об интересе к проектам в России. Заметного влияния на ход торгов форум, на мой взгляд, не окажет, но будет способствовать потеплению инвестиционного климата на региональном уровне.

Сегодня на локальном рынке в центре внимания нет корпоративных событий. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,00-62,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2290-2320 п.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"





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