Во вторник наметилась коррекция вниз по индексу РТС, что во многом объясняется «охлаждением» спроса на развивающихся рынках в целом из-за ускорения ослабления турецкой лиры на валютном рынке. Последнее может быть связано с закрытием позиций “carry trade” инвесторами, которые пытались заработать на разнице в доходности по турецким долговым бумагам и стоимостью заимствований в валютах развитых стран. Резкий рост волатильности курса лиры заставил инвесторов сократить «спрос на риск» в целом, что привело к коррекции и по российским высоколиквидным бумагам. В итоге Лукойл (LKOH) подешевел на 2.2%, МТС (MTSS) – на 2.1%, Сбербанк (SBER) и Роснефть (ROSN) – на 2.0%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Южный Кузбасс (UKUZ) потерял 4.8%, Коршуновский ГОК (KOGK) – 4.4%, Соллерс (SVAV) - 3.6%. Тем временем обыкновенные акции банка Возрождение (VZRZ) подорожали на 6.4%, группы Дикси (DIXY) – на 3.3%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 3.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% - 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможен некоторый «отскок» по индексу РТС. Обстановка на валютном рынке Турции стабилизировалась после вмешательства турецкого ЦБ, который повысил ставку предоставления избыточной ликвидности с 13.5% до 16.5%, что может способствовать восстановлению котировок на развивающихся рынках в целом. Вместе с тем, внешние факторы пока не дают оснований говорить о возобновлении устойчивого роста. С позиций технического анализа, сигналы к заметным движениям могут быть диагностированы в случае закрепления индекса РТС за пределами диапазона 1170 пунктов – 1200 пунктов. На валютном рынке вероятно открытие торгов в минусе по паре доллар-рубль на фоне приостановки укрепления доллара США на мировом валютном рынке после публикации стенограммы майского заседания комитета по открытым рынкам ФРС, из которого трейдеры сделали вывод, что ФРС не готова к агрессивному ужесточению денежной политики (но планирует повышение базовой процентной ставки в июне).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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