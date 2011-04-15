Рубль страдает от неопределенности

По итогам торгов в среду рубль закрылся разнонаправлено и без значимых изменений. Доллар отошел от дневных максимумов и прибавил символические 0,12%, расположившись над уровнем 61 руб. Евро, который обновил минимумы 2018 года на международных площадках, просел на 0,37%, спустившись под 72 руб.

Российская валюта находится под влиянием противодействующих факторов, что подтверждает невнятная внутридневная динамика. Нефть остается на высоких уровнях, но не может продвинуться выше отметки 80 и закрепиться над ней. Доллар агрессивно укрепился против европейских валют и несет внушительные потери в паре с иеной. А тем временем эффект от налогового периода нивелируется бегством от рисков, которое продолжается со вчерашнего дня из-за неопределенности, которую Трамп вносит в торговые переговоры с Китаем.

В ходе утренних торгов индекс доллара отступает в рамках технической коррекции. Нефть Brent практически стоит на месте, но демонстрирует небольшой нисходящий уклон. Драйверы по-прежнему сумбурные. Даже если в течение дня нефтяные быки перехватят инициативу, а доллар не будет пользоваться активным спросом, рублю вряд ли удастся протолкнуть пару под отметку 61 руб. из-за присутствующей неопределенности, которая отпугивает спекулянтов.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc













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