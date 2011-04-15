Рубль стабилизировался, но все внимание на нефть

В среду, 23 мая, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 12 коп. (-0,20%), до 61,21 руб., курс евро – на 36 коп. (-0,75%), до 72,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,6 млрд (+4,54%), а в паре евро/рубль – 631,4 млн евро (+16,1%).

Банк России с 24 мая установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,5945 руб., что выше предыдущего закрытия на 33,35 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 72,1826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты снизился на 61,5945 коп.

Торги на Московской бирже открылись ростом по рублёвым парам, а закрылись разнонаправленно. Российская валюта подешевела к доллару США и немного укрепилась к евро. Рубль в течение дня находился под давлением на фоне общего повышения курса доллара.

Главным ньюсмейкером для всех бирж стал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не удовлетворен ходом переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, а также предупредил о возможном переносе планируемой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на более поздний срок.

От ослабления рубль сдерживали налоговый период и успешные аукционы Минфина РФ. Ведомство в среду провело аукционы по размещению ОФЗ. На них было размещено два выпуска государственных облигаций в объеме 30 млрд руб. Общий спрос составил 77,1 млрд руб.

В начале торгов курс доллара восстановился до 61,82 руб., на американской сессии – отступил к 61,33 руб. Курс евро повышался до 72,36 руб., а на американской сессии ушел в положительную зону к уровню 71,71 руб.

В четверг, 24 мая, день на нефтяном рынке начался со снижения котировок. На момент написания обзора баррель Brent стоит $79,50 (-0,23%). Цена шесть дней торгуется в боковом тренде. Участники рынка ждут новых драйверов и не знают, фиксировать им прибыль от длинных позиций или остаться в них в ожидании нового ралли. А от динамики цен на нефть зависит динамика курса рубля в ближайшие дни.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Это имеет большее значение для пары евро/рубль. Учитывая, что американский доллар на торгах в Азии дешевеет ко всем основным валютам, а нефть снижается, то можно предположить, что торги по паре доллар/рубль откроются в районе 61,40 руб. и сохранят боковое движение до тех пор, пока нефтяные трейдеры не определяться с направлением цен на нефть.

Рубль почти полностью отыграл потери у евро, которые он понес с 6 апреля. Политическая неопределённость в Италии и слабая статистика еврозоны сыграли ему на руку. Технически уже пора рассматривать повышение пары евро/рубль до 75 руб.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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