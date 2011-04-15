ОПЕК готовит рынки к изменению квот

На торгах в четверг нефть марки Brent подешевела более чем на 1% после того, как в очередной раз не осмелилась бросить вызов уровню 80. В целом котировки остаются высокими и продолжают подпитываться темой санкций, но на рынке начинают формироваться опасения другого рода, которые могут положить конец недавнему ралли.

До полугодового саммита ОПЕК+ в Вене осталось немного меньше месяца, и экспортерам нужно заранее подготовить рынки к возможным сценариям, чтобы не шокировать инвесторов и избежать резких колебаний цен. Похоже, эта подготовка как раз начинается. Накануне Россия высказалась в пользу более гибкого подхода к соглашению, поддержав идею изменения условий пакта вслед за Саудовской Аравией. К слову, по слухам, ослабление квот поддерживают все ключевые производители Ближнего Востока.

По мере развития этой темы мы можем увидеть выход из длинных позиций по Brent на волне фиксации прибыли на все еще привлекательных для продажи уровнях. Причем понижательные риски усилятся, если, к примеру, появятся опасения относительно того, что Иран сможет компенсировать потери от американских санкций за счет поставок в ЕС.

С технической точки зрения вероятность нисходящего прорыва сейчас выше, чем шанс на возвращение выше 80. Соответственно, под угрозой может оказаться уровень 78, утрата которого станет сигналом к дальнейшей ликвидации лонгов. Катализатором такого движения может стать сегодняшний отчет Baker Hughes, если укажет на возобновление роста числа буровых в США.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.