В четверг рынок акций оставался под давлением опасений, связанных с девальвацией турецкой лиры - внеочередное повышение процентной ставки («окно ликвидности») турецким ЦБ лишь на короткое время стабилизировало рынок. Кроме того, влияние на ход торгов оказали корпоративные новости. Так, акции Мечела (MTLR) подешевели на 4.6% после публикации сравнительно слабых финансовых результатов за первый квартал текущего года (чистая прибыль упала на 76% год-к-году, EBITDA – на 19%). Башнефть (BANE) подешевела на 2.5%, МТС (MTSS) – на 1.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 0.9%. Тем временем сохраняется спрос в металлургическом секторе: в плюсе закрылись НЛМК (NLMK, +2.2%), ММК (MAGN, +2.0%), Северсталь (CHMF, +1.7%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, банк Возрождение (VZRZ) вырос на 11.7%, ОПИН (OPIN) – на 4.4%, Бурятзолото (BRZL) – на 3.5%.

Фондовые индексы США закрылись в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы потеряли в пределах 1%, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, сигналов к выходу из консолидации по индексу РТС (диапазон 1170 пунктов – 1200 пунктов) пока нет. Внешний фон остается неопределенным, отказ США от переговоров с КНДР и повышенная волатильность курса турецкой лиры негативно влияют на «спрос на риск» в целом. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 61.5 по паре доллар-рубль, в течение дня трейдеры будут следить за курсом турецкой лиры, повышение волатильности которого может повлиять на интерес инвесторов к валютам развивающихся рынков в целом.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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