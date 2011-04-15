Трамп вновь давит на рынки

Российский рубль в четверг снижался вслед за сокращением спроса на рисковые активы на глобальных рынках. USDRUB по итогам дня прибавил 27 копеек (0.4%), поднявшись к 61.60. EURRUB вырос на 47 копеек (0.7%) до 72.18. Рынки утром ушли в оборону после неожиданного твита Трампа, в котором он заявил об отмене саммита с северокорейским лидером. Сегодня с утра Ким Чен Ын заявил, что по-прежнему готов к встрече, чем несколько поднял спрос на рисковые активы. В частности, пара USDJPY (сильный индикатор спроса на риски) восстанавливается после падения в среду и четверг.

И всё же нельзя слишком полагаться на данный рост. Японские рынки прибавляют, но в основном за счёт «защитных» секторов. Автопроизводители снова в минусе на беспокойстве вокруг предложенных Трампом 25% тарифов на импорт автомобилей в США.

За пределами рынка акций стоит также выделить падение нефтяных котировок на доллар или 1.3% до $78.70 за баррель Brent. Очевидно, опасения вокруг состояния мировой торговли и рост запасов, о чём сообщалось днём ранее, стоят за текущим ослаблением нефти. При этом напряжённость геополитики в данном случае не вызывает рост нефти, так как очаг конфликта на этот раз не в нефтедобывающих странах, а вблизи очень крупных потребителей данного сырья (Китай, Япония, Южная Корея).

Рост геополитической напряжённости, как ни странно, способен повредить доллару на данном этапе монетарного цикла. Его рост последний месяц основан на ожиданиях более решительного повышения ставок в США благодаря сильным данным. Напряжённость на глобальных рынках вполне может заставить ФРС действовать осторожней, как это было в 2015-2016 г.г., когда было лишь по одному повышению за год против более агрессивных планов.

Среди основных коллег рубля преобладает снижение с утра: турецкая лира вернулась к снижению, хотя оно стало чуть более размеренным. Мексиканский песо и южноафриканский ранд незначительно теряют с начала дня. Сдают позиции австралийский и канадский доллары.

Суммарно, к началу торгов в пятницу на российском рынке мы имеем умеренно-негативный внешний фон, который может стать причиной роста валюты к рублю. Поддерживает эту идею также близость валюты к важным уровням поддержки. Вероятно, отметки 61 за доллар и 72 за евро пока не готовы покориться рублю и выглядят привлекательными уровнями для покупки валюты.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro















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